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الزوراء بمواجهة الشارقة الإماراتي في دوري وكأس آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-17T08:38:24+0000
الزوراء بمواجهة الشارقة الإماراتي في دوري وكأس آسيا

شفق نيوز/ أسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة غرب آسيا، والتي أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم السبت، عن وقوع الجزيرة الإماراتي، بطل دوري المحترفين الموسم الماضي، ضمن المجموعة الثانية القوية، إلى جانب أندية الشباب السعودي، مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي.

بينما يلعب شباب الأهلي، بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، في المجموعة الثالثة التي تضم أندية جماهيرية، وهي فولاد خوزستان الإيراني، آهال التركماني، الغرافة القطري.

وأوقعت القرعة الهلال السعودي، حامل اللقب، في المجموعة الأولى بمواجهة أندية الريان القطري، الاستقلال الطاجيكي، والفائز من لقاء الشارقة والزوراء العراقي في الدور التمهيدي.

وجاء الدحيل القطري في المجموعة الرابعة، إلى جانب سيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي، والفائز من الدور التمهيدي 1، في حين يلعب مواطنه السد بالمجموعة الخامسة، بمواجهة الفيصلي السعودي والوحدات الأردني، والفائز من لقاء بني ياس وناساف الأوزبكي في الدور التمهيدي.

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