الزوراء باللون الأبيض ودوشنبة بالأحمر في دوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز– بغداد

يلتقي فريق الزوراء العراقي، يوم غد الأربعاء، مع فريق استقلال دوشنبة الطاجيكي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وسيرتدي الزوراء القميص الأبيض، فيما سيخوض فريق دوشنبة المباراة باللون الأحمر.

وتقام المباراة على ملعب نادي الزوراء في بغداد عند الساعة 7:00 مساءً بتوقيت العاصمة.

وحددت إدارة الزوراء سعر تذاكر المباراة بـ 5000 دينار، على أن تكون التذاكر الإلكترونية متوفرة حصرياً عبر منصة "تكت زون"، مع تقديم تذكرة مجانية للجمهور لمباراة آسيوية لاحقة.

أما للراغبين بالحصول على تذاكر ورقية، فيمكنهم شراؤها من مكتب التذاكر قرب ملعب الزوراء في الرحمانية، وفق إدارة النادي.