الزوراء بالزي الأبيض الكامل أمام غوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- الهند

عُقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الفني الخاص بمباراة فريق الزوراء لكرة القدم، أمام فريق غوا الهندي، ببطولة دوري أبطال آسيا 2 التي ستقام في الهند.

وقد جرى التطرق إلى الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمواجهة، حيث سيرتدي فريق الزوراء الزي الأبيض الكامل، فيما سيرتدي حارس المرمى الزي الأسود الكامل.

أما بخصوص أزياء فريق غوا الهندي فسيدخل لاعبيه المباراة بالزي البرتقالي الكامل، وحارس مرماه بالزي الأخضر.

وتقام المباراة يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 7:15 مساء بتوقيت الهند الموافق 4:45 مساء بتوقيت بغداد.