الزوراء العراقي يُكرم الوصل الإماراتي بثلاثية في دوري أبطال آسيا2

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق الزوراء العراقي على ضيفه الوصل الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا2 لموسم 2025-2026.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساء على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 3-2.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل الوصل أولاً عن طريق ميغيل بورخا في الدقيقة 5، وتمكن الزوراء من تعديل النتيجة عن طريق عامر جاموس في الدقيقة 45+7.

وفي الشوط الثاني سجل الوصل هدفه الثاني عن طريق نفس اللاعب في الدقيقة 65، وبعد ثلاث دقائق سجل الزوراء هدف التعديل عبر اللاعب برايان رياسكوس الذي عاد ليسجل هدف الزوراء في الدقيقة 76.

وشهد اللقاء طرد لاعب الوصل، سفيان بوفتيني في الدقيقة 27 ليكمل الوصل اللقاء بعشرة لاعبين.

وكان فريق الزوراء العراقي قد بلغ الدور الـ16 كوصيف للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا2 برصيد 9 نقاط، في حين بلغ الوصل الإماراتي الدور ذاته، متصدراً المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة.