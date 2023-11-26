الزوراء العراقي يلاقي العربي الكويتي غداً ضمن كأس الاتحاد الاسيوي

شفق نيوز/ عقد المؤتمر التنسيقي الخاص لمباراة العربي الكويتي والزوراء العراقي المقررة، يوم غد الاثنين، على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي.

وسيرتدي فريق الزوراء العراقي القمصان البيضاء بالكامل ويرتدي حارسه الأسود الكامل، بينما يرتدي العربي اللون الأخضر بالكامل على أن يرتدي حارسه الأحمر الكامل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العربي الكويتي وضيفه الزوراء العراقي عند الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وألزمت اللجنة المنظمة وصول الفريقين أرض الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة.

ويحتل العربي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، في حين يحتل الوزراء وصافة المجموعة بسبع نقاط، وفي الصدارة الرفاع البحريني بعشر نقاط وفي المركز الأخير فريق النجمة اللبناني بنقطة واحدة.

وكان نادي الزوراء العراقي، قد فاز أمام نظيره العربي الكويتي، في مستهل مشواره ضمن الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المباراة التي جرت في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، في أيلول الماضي وانتهت بنتيجة 1-2.