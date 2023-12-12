رغم فوزه على الرفاع البحريني.. الزوراء العراقي يودع بطولة كأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز/ ودع فريق نادي الزوراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، على الرغم من تحقيقه الفوز على ضيفه نادي الرفاع البحريني، ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب البصرة الدولي، في الساعة السابعة مساء، وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، سجل الرفاع البحريني أولاً عم طريق جيويل فنيسيوس في الدقيقة العاشرة، وتمكن الزوراء من تعديل النتيجة في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفاً ثانياً عبر اللاعب كولينز أوباري في الدقيقة 83.

وشهد اللقاء طرد لاعب الرفاع عبد العزيز خالد بالدقيقة 69 ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

وعلى الرغم من فوز الزوراء على الفريق البحريني إلا أنه ودع البطولة الآسيوية بعد أن حقق فريق العهد اللبناني الفوز على فريق الفتوة السوري، وبذلك تأهل الفريق اللبناني على حساب الزوراء الذي كان سيتأهل في حال انتهاء مباراة العهد اللبناني والفتوة السوري بالتعادل.