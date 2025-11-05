الزوراء العراقي يفوز على استقلال دوشنبة الطاجيكي في دوري أبطال آسيا2

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق الزوراء العراقي على ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا2.

وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء وسط العاصمة بغداد عند الساعة السابعة مساءً، وانتهت لأصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل لدوشنبه، سجل الهدف حسن عبد الكريم في الدقيقة 7.

وفي الشوط الثاني تمكن الزوراء من تسجيل هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب غبادا موسى في الدقيقة 53، وقلص دوشنبه النتيجة بتسجيله هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح دزار بوف في الدقيقة 64.