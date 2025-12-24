الزوراء العراقي يخسر بخماسية أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا2

شفق نيوز- الرياض

تعرض فريق الزوراء العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى خسارة قاسية أمام مضيفه النصر السعودي ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر السعودي بنتيجة 4-0، جاء الهدف الأول للنصر عن طريق اللاعب كينغسيلي كومان في الدقيقة 12، ومن ثم الهدف الثاني عن طريق ويسلي في الدقيقة 19، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب عبد الإله العمري في الدقيقة 29، وسجل الهدف الرابع جواو فيليكس في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدف التقليص عن طريق اللاعب إبراهيم غباداموسي في الدقيقة 50، وسجل النصر هدفه الخامس عن طريق اللاعب كينغسيلي كومان في الدقيقة 56.

وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب النصر السعودي والزوراء العراقي، استقلال دوشنبه الطاجيكي وجوا الهندي.

يذكر أن النصر السعودي كان قد حقق فوزه الأول على مضيفه الزوراء العراقي بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا 2، في المباراة التي جرت مؤخراً في بغداد.

وبهذا الفوز عزز النصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (18نقطة)، بعد تحقيقه الانتصار في جميع مبارياته السابقة، فيما بقي الزوراء العراقي المركز الثاني برصيد 9 نقاط.