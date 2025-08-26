الزوراء العراقي يتعادل مع بتروجيت المصري ودياً

شفق نيوز- القاهرة

تعادل فريق الزوراء العراقي لكرة القدم مع نادي بتروجيت المصري من دون أهداف، مساء اليوم الثلاثاء، بمباراة ودية أُقيمت في العاصمة المصرية القاهرة ضمن المعسكر التدريبي.

ويأتي هذا المعسكر استعداداً لإنطلاق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم المقبل، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وكان الزوراء قد تعادل في أولى مبارياته الودية في المعسكر أمام دبا الحصن الإماراتي بنتيجة 3-3، ويقود الفريق فنياً المدرب عبد الغني شهد للموسم الكروي الجديد.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة نادي الزوراء عن جاهزية ملعب النادي الخاص لاستضافة مباريات دوري نجوم العراق، بعد أن تم تجديد أرضيته بالعشب الطبيعي المقاوم للعوامل الجوية، بالإضافة إلى ترميم وتأهيل المرافق الأخرى.