الزم الجميع بحضور اجتماع مجلس الوزراء لـ"اهميته".. الكاظمي يلغي زيارة درجال الى فرنسا

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عودة الوزير ورئيس الاتحاد عدنان درجال، الى بغداد والغاء زيارة مقررة الى فرنسا، بسبب استدعاء مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال عضو اتحاد الكرة العراقي فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز إن "وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال عاد إلى بغداد، فجر اليوم من اسبانيا، بعدما الغى زيارة كانت مقررة الى فرنسا والتي كانت تخص نشاطات خاصة بالوزارة وليس اتحاد الكرة".

وأضاف بحر العلوم أن "سبب الالغاء يعود لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى لوزرائه لعقد اجتماع هذا اليوم، والزم الجميع بترك اي التزام اخر لأهمية الاجتماع ".

واوضح بحر العلوم ان "اتحاد الكرة سيعقد اجتماعاً لمناقشة جوانب مهمة تخص الكرة العراقية".

وكان درجال عاد من اسبانيا بعد ان وقع ممثلاً عن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم .