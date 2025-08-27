الزمته بتكاليف إضافية.. محكمة كاس ترد استئناف فلاح حسن ضد "الأولمبية"

شفق نيوز- بغداد

الزمت محكمة كاس الدولية لفض النزاعات الرياضية، رئيس نادي الزوراء السابق فلاح حسن جاسم، يوم الاربعاء، بدفع مصاريف استئناف إضافية في قضيته ضد اللجنة الأولمبية العراقية بعد رد الاستئناف بشأن القضية.

وجاء في كتاب المحكمة الدولية الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مكتب محكمة التحكيم الرياضي قد راجع تقديراته لتكاليف التحكيم، وبالنظر إلى حجم العمل الذي قامت به اللجنة حتى تاريخه، والتكاليف التي تكبدتها محكمة التحكيم الرياضي، فإن المستأنف (فلاح حسن جاسم) مدعو لدفع دفعة إضافية من التكاليف قدرها 12,000 فرنك سويسري (عشرون مليون دينار عراقي)".

وكان فلاح حسن قد لجأ الى محكمة كاس الدولية الخاصة بفض النزاعات الرياضية، وقدم شكوى بغية الغاء قرار حل ادارة فريقه، من قبل اللجنة الاولمبية العراقية لوجود خروقات.