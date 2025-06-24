الزلفاني يواصل المشوار مع ديالى ومدرب زاخو يعلن الرحيل ويغازل الزوراء

شفق نيوز/ جددت إدارة نادي ديالى، يوم الثلاثاء، ثقتها بالمدرب التونسي يامن الزلفاني، للاستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق في الموسم الكروي المقبل.

وتمكن التونسي الزلفي والجهاز الفني المساعد من انتشال الفريق، من الهبوط وتحقيق نتائج ممتازة في الثلث الأخير من دوري نجوم العراق 2024-2025.

في غضون ذلك، كشف مدرب زاخو عبد الغني شهد، عن انتهاء مسيرته مع الفريق نهاية الموسم الكروي الحالي.

وأشار إلى أن "فريق الزوراء يعد أبرز الأندية المرشحة لتدريبها الموسم المقبل".

وكان شهد، قد تسلم المهمة خلفاً للمدرب طلال البلوشي، محققاً مع زاخو نتائج جيدة على الصعيد المحلي.

بينما سيكون مصير مدرب الميناء السوري حسام السيد مرهوناً بما يقدمه مع الفريق بمسابقة كأس العراق، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.

وأضاف أن "بقاء المدرب مرهون ببلوغ الميناء نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم وفي حال اخفاقه سيتم تغييره بمدرب آخر".