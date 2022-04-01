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الزعفرانية يتخطى الحدباء والرميثة يهزم نفط ميسان في بطولة كربلاء للطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-01T05:03:33+0000
الزعفرانية يتخطى الحدباء والرميثة يهزم نفط ميسان في بطولة كربلاء للطائرة

شفق نيوز/ أسفرت نتائج بطولة نهائي اندية العراق للناشئين لكرة الطائرة التي تحتضنها مدينة كربلاء بمشاركة ثمانية أندية، عن فوز الزعفرانية على الحدباء بثلاثة اشواط لواحد وكانت على النحو الآتي ( 25-17) و (25-21) و ( 28-26) و (25-20).

فيما حقق الرميثة فوزاً صعبا على نفط ميسان بثلاثة أشواط لاثنين كانت (25-22) و (24-26) و ( 25-18) و (23-25) و (15-13).

وتمكن فريق الشطرة من الفوز على فريق الدغارة بثلاثة أشواط لاثنين في مباراة مثيرة للغاية.

تقدم الشطرة أولا ( 25-19) و (25-19) وعدل الكفة فريق الدغارة ( 25-14) و (25-13) وكسب المباراة فريق الشطرة في الشوط الحاسم (15-12).

وتقام اليوم الجمعة أربع مباريات مهمة في ختام الادوار التمهيدية للبطولة .

وستشهد قاعة حي العباس الرياضية ستشهد أربع مواجهات، الأولى تجمع فريقي الدغارة وهيت في تمام العاشرة صباحاً لحساب المجموعة الأولى تليها مباراة أخرى تجمع الشطرة وجنوب الموصل لحساب المجموعة ذاتها.

وتقام في الساعة الثانية ظهراً مواجهة أخرى تجمع فريقي الحدباء ونفط ميسان لحساب المجموعة الثانية فيما تختم مواجهات الدور التمهيدي بلقاء الزعفرانية والرميثة في تمام الساعة الرابعة.

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