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الزاملي ينضم إلى المقاطعين: سنسحب الثقة عن درجال ونشكوه للكاظمي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-18T09:04:36+0000
الزاملي ينضم إلى المقاطعين: سنسحب الثقة عن درجال ونشكوه للكاظمي

شفق نيوز/ أعلن عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، اليوم الخميس، انضمامه وزميلة أخرى الى صفوف الأعضاء المقاطعين لعمل رئيس الاتحاد عدنان درجال، مؤكدا سعيه لطرح الثقة عنه و"الشكوى" ضده أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، انه "وزميلته رشا طالب سينضمان للأعضاء الذين قاطعوا الاتحاد بسبب السياسة الادارية الخاطئة لرئيس الاتحاد عدنان درجال، وذلك بغية تصحيح مسار الاتحاد".

وأضاف الزاملي انه "سيلتقي المعترضين الخمسة وسيدعو العضو السابعة رشا طالب للاتفاق ووضع آلية لطرح الثقة عن درجال، كونه لم يحقق ما هو مرجو منه خلال السنة التي قادها على عكس وعود الإصلاح التي جاءنا بها".

وأشار الزاملي الى أن "التخبط بات واضحاً في عمل درجال وتصريحاته مما جعل الكرة العراقية في تراجع مخيف، على عكس مجالس ادارات الاتحاد السابقة التي قادت الاتحاد بنجاح، وحققت نتائج وإنجازات طيبة عبر تخطيطها واستراتيجيتها المنظمة للمنتخبات".

وبيّن الزاملي انه "سيتفق مع الأعضاء المقاطعين لعمل رئيس الاتحاد على تقديم شكوى لدى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب استغلال درجال لنفوذه في الوزارة ما ولّد انعكاسات سلبية على منظومة الاتحاد بشكل كبير".

وأوضح غالب الزاملي انه "وزميلته رشا طالب انسحبا من عملهما بارادتهما، ولم يكن ابعاداً بأمر إداري من الاتحاد"، موضحاً أنهما "علقا عضويتهما احتجاجاً على الأسلوب الذي اتبعه عدنان درجال ضدهما والتعامل بمكيالين وتفصيل بعض الأعضاء على البعض الآخر".

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