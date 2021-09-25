الزاملي يفضل الاتحاد على الشرطة ويقرر الاستقالة

شفق نيوز/ أكد عضو اتحاد كرة القدم العراقي، نائب رئيس نادي الشرطة غالب الزاملي، يوم السبت، أنه قرر تقديم استقالته من النادي للتفرغ بعمل الاتحاد الذي فاز بعضويته خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً .

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إنه قرر الاستقالة من منصب نائب رئيس نادي الشرطة للتفرغ التام لعمل الاتحاد وعدم التشتت في العمل، مؤكداً أنه يطبق قانون الاتحادات الذي اقره البرلمان العراقي مؤخراً والذي يقضي بعدم ازدواجية المناصب .

من جانب آخر، أشار الزاملي، إلى أن الاتحاد بصدد حل بعض اللجان في اتحاد الكرة وتشكيل لجان جديدة لقيادة الاتحاد، موضحاً أن الاتحاد شكل لجنة تقييم اللجان العاملة في اتحاد الكرة برئاسة علي جبار لمتابعة عمل اللجان العاملة في الاتحاد والابقاء على الكفاءات وحل اخرى لم توفق بعملها في المرحلة السابقة وتسمية شخصيات جديدة لقيادة اللجان التي ستشكل لاحقاً .

وأوضح الزاملي، أن الاتحاد يحرص على تشكيل لجان على مستوى عال واضافة اسماء للجان التي لم تُحل، تمتلك مواصفات ومعايير وسير جيدة لتكون جديرة بادارة اللجان على افضل حال .

وتواصل لجنة تقييم اللجان العاملة في الاتحاد العراقي لكرة القدم عملها، برئاسة النائب الاول للاتحاد علي جبار، ومشاركة الامين العام محمد فرحان وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي، للتباحث والاجتماع في العديد من الأمور التي تخص عمل اللجنة، ووضع التوصيات والمقترحات لرفعها الى اجتماع المكتب التنفيذي المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بحقها بعد مناقشتها.