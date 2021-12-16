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الزاملي يفتح النار على درجال ويتهمه بالتفرد بالقرارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-16T09:06:41+0000
الزاملي يفتح النار على درجال ويتهمه بالتفرد بالقرارات

شفق نيوز/ اتهم عضو اتحاد الكرة، نائب رئيس نادي الشرطة غالب الزاملي، رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال باتخاذ قرارات وصفها بالفردية.

وسبق أن قرر الاتحاد العراقي تعليق عضوية غالب الزاملي ورشا طالب مؤقتاً لحين تصحيح الإجراءات المتعلقة القانونية بشأن ازدواجية المناصب.

وغالب الزاملي يشغل منصب نائب رئيس نادي الشرطة، وتشغل رشا طالب منصب عضو في إدارة نادي القوة الجوية.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "درجال لا يرجع للهيئة الادارية في مقررات تخص الاتحاد وهذا خطا فادح في ادارة العمل الاتحادي".

وضرب الزاملي مثالاً بذلك، وقال إن "عدنان درجال شكل وحده لجنتين مهمتين وبدون تصويت مجلس ادارة الاتحاد وهي لجنتي الانضباط والاستئناف دون الرجوع لأعضاء، ورأى في ذلك "خلل كبير في آلية العمل الموحد".

واكد انه لا يمكن تطوير كرة القدم العراقية بعمل الاتحاد الحالي، لافتاً أن درجال هو صاحب القرار و السلطة الأعلى في الاتحاد.

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