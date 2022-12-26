الزاملي يترك نادي الشرطة ويجدد عضويته في اتحاد الكرة

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس نادي الشرطة، وعضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الاثنين، عن التخلي عن مسؤولياته في "القيثارة الخضراء" والعودة للعمل في الاتحاد.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، انه سيعود لعمله في الاتحاد العراقي بعد حصوله على تصويت الهيئة العامة بالإجماع، وإنهاء إجراءاته والتزاماته مع نادي الشرطة.

واشار الى انه قرر ان يعود الى الاتحاد العراقي لكرة القدم وترك منصبه في نادي الشرطة كنائب للرئيس، مفضلاً خدمة الكرة العراقية الى جانب زملائه بالاتحاد وترك نادي الشرطة بـ"ايادٍ امينة" لادارته وذلك تطبيقاً للقانون الرياضي وعدم الجمع بين منصبين.

ولفت الزاملي الى ان رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال اتصل به شخصياً للتواجد في البصرة والقيام بواجباته التنظيمية الى جانبه وجانب زملاءه استعداد لبطولة خليجي 25.

يذكر ان الاتحاد العراقي لكرة القدم علّق عضوية غالب الزاملي لحين حسم موقفه بخصوص الجمع بين منصبين رياضيين، كونه يشغل منصب نائب رئيس نادي الشرطة وتم انتخابه عضواً في اتحاد الكرة في الانتخابات الاخيرة.