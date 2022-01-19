سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الزاملي يتحدث عن اجتماع للهيئة العامة لحسم مصير رئاسة اتحاد الكرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-19T09:55:05+0000
الزاملي يتحدث عن اجتماع للهيئة العامة لحسم مصير رئاسة اتحاد الكرة

شفق نيوز/ كشف رئيس نادي الشرطة الرياضي، وعضو الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الاربعاء، عن اتفاق اغلب اعضاء الهيئة لعقد اجتماع استثنائي لحسم مصير رئاسة الاتحاد.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، انه اتفق مع اعضاء الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي تمهيدي في بغداد خلال شهر شباط/ فبراير المقبل، لترتيب الأوراق بغية عقد اجتماع آخر يتم فيه اتخاذ القرار الحاسم بشان استمرارية رئاسة الاتحاد الحالية من عدمها.

واوضح ان "الاجتماع سيخصص لمناقشة اخفاق عمل الاتحاد الحالي والخروقات التي رافقت عمله خلال مدة تسلمه مهامه، وكذلك انفرادية رئيس الاتحاد باتخاذ القرارات".

واكد انه "شخصياً تبنى موضوع الاجتماع المرتقب الذي سيحدث نقطة تحول كبيرة في استمرارية الاتحاد".

وبين الزاملي ان "سبب محاولاتنا هي لتصحيح مسار الاتحاد لمصلحة الكرة العراقية بعد التخبطات التي شهدها عمل الاتحاد وعشوائية الادارة والانفراد بقرارات رئيس اتحاد الكرة".

related

حمد: ما يحدث في الكرة العراقية عبث وعدم احترام

Date: 2020-11-09 12:53:04
حمد: ما يحدث في الكرة العراقية عبث وعدم احترام

الاتحادات الفرعية في اتحاد الكرة العراقي تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021

Date: 2021-05-30 14:46:08
الاتحادات الفرعية في اتحاد الكرة العراقي تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021

16 مواجهة في قرعة دور الـ32 من بطولة كأس العراق

Date: 2021-10-20 10:29:57
16 مواجهة في قرعة دور الـ32 من بطولة كأس العراق

"حذاء العنكوشي" يتسبب بإحالته إلى لجنة انضباط اتحاد الكرة العراقي

Date: 2020-11-24 14:21:28
"حذاء العنكوشي" يتسبب بإحالته إلى لجنة انضباط اتحاد الكرة العراقي

الخميس المقبل.. انتخابات رابطة الحكام واكمال التصويت على فقرات النظام الأساسي

Date: 2021-07-24 13:35:37
الخميس المقبل.. انتخابات رابطة الحكام واكمال التصويت على فقرات النظام الأساسي

اتحاد الكرة العراقي يحل لجنة الحكام ويعفي رئيسها

Date: 2021-10-21 05:10:45
اتحاد الكرة العراقي يحل لجنة الحكام ويعفي رئيسها

"فيفا" يرسل النسخة الأخيرة من النظام الداخلي لانتخابات اتحاد القدم العراقي

Date: 2020-12-23 18:53:02
"فيفا" يرسل النسخة الأخيرة من النظام الداخلي لانتخابات اتحاد القدم العراقي

وثيقة.. اللجنة البرلمانية تطالب المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة بالتخلي عن مناصبهم

Date: 2021-08-03 13:58:58
وثيقة.. اللجنة البرلمانية تطالب المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة بالتخلي عن مناصبهم