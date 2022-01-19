الزاملي يتحدث عن اجتماع للهيئة العامة لحسم مصير رئاسة اتحاد الكرة

شفق نيوز/ كشف رئيس نادي الشرطة الرياضي، وعضو الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الاربعاء، عن اتفاق اغلب اعضاء الهيئة لعقد اجتماع استثنائي لحسم مصير رئاسة الاتحاد.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، انه اتفق مع اعضاء الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي تمهيدي في بغداد خلال شهر شباط/ فبراير المقبل، لترتيب الأوراق بغية عقد اجتماع آخر يتم فيه اتخاذ القرار الحاسم بشان استمرارية رئاسة الاتحاد الحالية من عدمها.

واوضح ان "الاجتماع سيخصص لمناقشة اخفاق عمل الاتحاد الحالي والخروقات التي رافقت عمله خلال مدة تسلمه مهامه، وكذلك انفرادية رئيس الاتحاد باتخاذ القرارات".

واكد انه "شخصياً تبنى موضوع الاجتماع المرتقب الذي سيحدث نقطة تحول كبيرة في استمرارية الاتحاد".

وبين الزاملي ان "سبب محاولاتنا هي لتصحيح مسار الاتحاد لمصلحة الكرة العراقية بعد التخبطات التي شهدها عمل الاتحاد وعشوائية الادارة والانفراد بقرارات رئيس اتحاد الكرة".