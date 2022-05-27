الزاملي للسيلية القطري: كلامكم عن المواس لا قيمة له ويعرضكم لطائلة القانون

شفق نيوز/ قالت ادارة نادي الشرطة ان المحترف السوري محمود المواس ملتزم بعقد مع النادي لموسمين ولا يحق له التعاقد مع اي نادي اخر.

ونجح نادي الشرطة في الظفر مبكرًا بلقب الدوري العراقي الممتاز، ليصل إلى لقبه السادس قبل نهاية الموسم بـ7 جولات، وليحقق أفضل الأرقام، تحت قيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، ونجمه السوري محمود المواس هداف الدوري العراقي ب19 هدفاً قبل ست جولات من نهاية الدوري.

هذا الأمر دفع عدة أندية لمحاولة التعاقد مع المواس، وبحسب تقارير صحفية نقلت عن محمد بن علي المري نائب رئيس نادي السيلية القطري بأن المحترف السوري محمود المواس سيلتحق الموسم القادم في صفوف السيلية.

وبهذا الخصوص، قال غالب الزاملي نائب رئيس النادي لوكالة شفق نيوز، إن تصريح المري فيه مغالطة قانونية، حيث أن المواس مرتبط بالشرطة لعقد لمدة موسمين، وعلى نادي السيلية ان يلتزموا بالقوانين الخاصة بالضوابط المتبعة والا سيقع في طائلة القانون.