الزاملي لشفق نيوز: تشريفات مجلس الوزراء مسؤولة عن إدخال "الفاشينستات" لمقصورة الـ"VIP"

شفق نيوز/ كشف مسؤول اللجنة الامنية لبطولة خليجي 25 غالب الزاملي، يوم الإثنين، أن تشريفات مجلس الوزراء مسؤولة عن إدخال "الفاشينستات" لمقصورة الـ"VIP" في حفل افتتاح البطولة.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "الجهة الوحيدة المسؤولة عن الدعوات لهذا لمكان هي تشريفات مجلس الوزراء فهي التي تخصص المقاعد لكبار الشخصيات".

واكد الزاملي، "بعد ان شاهدنا ذلك الخلل وبصفتنا مسؤول اللجنة الامنية للبطولة فلن نقبل ان يتكرر ذلك مطلقاً في المباريات المقبلة كونه يعكس انطباعاً غير مهني لدى الحضور والمتابعين".

واثار موضوع تواجد "الفاشينستات" بمقصورة VIP في حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في البصرة، ردود افعال غاضبة، فيما لم يستطع من اشترى بطاقات حضور المباراة بين العراق وعمان.