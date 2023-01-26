الزاملي: لاعبو المنتخب حظوا باستقبال وترحيب حار من قبل رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، اليوم الخميس، أن لاعبي المنتخب العراقي الفائز ببطولة خليجي 25 حظوا بـ"استقبال وترحيب حار" من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال الزيارة التي أجروها لمدينة أربيل، مؤكدا أن أوميد خوشناو رئيس الحكومة المحلية لعاصمة الإقليم كان أول المستقبلين لبعثة المنتخب.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني كرّم المنتخب العراقي الفائز ببطولة خليجي 25 بمكافأة رمزية تثمينا لجهود اللاعبين والانجاز الذي حققوه".

وأضاف، أن "رئيس الإقليم كانت لديه كلمة جميلة وهي: نحن وطن واحد وما عجز عنه السياسيون فعله الرياضيون".

وبشأن التصريحات التي نسبت لمحافظ أربيل أوميد خوشناو بشأن عدم دعوة المنتخب لتكريمه في أربيل أوضح الزاملي أن "رئاسة الإقليم مشكورة هيأت للوفد سيارات رئاسية خاصة من المطار إلى مكان الإقامة، ومن ثم اقلتنا مع المسؤولين و بمقدمتهم الأخ محافظ أربيل إلى وليمة فاخرة ومن ثم توجهنا للمطار وكان معنا ايضاً"، مبيناً أن "خوشناو كان في مقدمة مستقبلينا و توديعنا وكان مضيافاً وترحيبه حار جدا بالمنتخب، وهو ما يثبت عدم صحة ما أُثير بعدم ترحيبه بوفد المنتخب".

وأبدى الزاملي استغرابه للتصريح المفتعل الذي أخذ مدى واسع ولاسيما بعدما شاهدنا عكس ما تداولته وسائل الاعلام، إذ كان الاستقبال حافلاً من مسؤولي حكومة إقليم كوردستان"، لافتا إلى أنه "لو كان في نية المحافظ ما نشرته وسائل الاعلام لما كانت هذه الحفاوة الرائعة التي يشكر عليها الإقليم".

وتابع الزاملي قائلا "نكرر شكرنا الجزيل وامتناننا لرئيس الاقليم نيجرفان بارزاني ومحافظ اربيل لما قدموه من كرم واحترام"، داعياً وسائل الاعلام الى "عدم اثارة وافتعال الخلافات وتوخي الحذر بنقل الاخبار ولاسيما ان العراق واحد بعربه وكورده وباقي مكوناته".

وكانت وسائل اعلام تناقلت تصريحات لخوشناو لم يتم التأكد من صحتها بأن "المنتخب العراقي هو من طلب الحضور إلى أربيل ولم نوجه له دعوة للحضور".