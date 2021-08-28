الزاملي رئيساً مؤقتاً للشرطة بعد استقالة خماط

شفق نيوز / أكد نائب رئيس نادي الشرطة، غالب الزاملي، يوم السبت، تكليفه رسمياً لإدارة النادي كرئيس مؤقت.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إنه بدأ بمهمته وقام بالعمل وفق الصلاحيات المحدد بها كرئيس، بعد استقالة الرئيس المنتخب حسن خماط، من مهمته مؤخراً.

وأضاف أن "الأعضاء في الهيئة العامة المنتخبة جميعاً، بدأوا بالعمل وفق آلية موحدة، سعياً لدعم النادي في المرحلة المقبلة"، مبيناً أن "كرة الشرطة بدأت رحلة الاعداد قبل الدخول بمعترك الدوري الممتاز".

وأوضح أن "فريق الشرطة الكروي سيكون منافساً حقيقياً هذا الموسم بعد استقطاب لاعبين وجهاز فني على مستوى عال"، مشيراً إلى أن "الإدارة هيأت للفريق معسكراً تدريبياً في أربيل، بغية الاستعداد الأمثل لبطولة الدوري الممتاز".

وأشار الزاملي، إلى أن "وفد فريق كرة الشرطة غادر أمس إلى أربيل للدخول في معسكر تدريبي يستمر عشرة أيام تحضيراً لمباريات الدوري الممتاز الذي سينطلق في العشرين من الشهر المقبل".

وأكد أن "المعسكر سيتخلله عدد من المباريات التجريبية أمام فرق تعسكر هناك، على أن يلتحق المدرب المصري مؤمن سليمان، ومدرب الحراس والمحلل الفني، إلى أربيل منتصف الأسبوع الحالي ليتسلموا مهمتهم بشكل رسمي".