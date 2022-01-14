الزاملي: درجال اتخذ قراراً انفرادياً وسأسلك الطرق القانونية

شفق نيوز / أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس نادي الشرطة غالب الزاملي، يوم الجمعة، أنه مايزال عضواً اتحادياً منتخباً من قبل الهيئة العامة.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار ابعاده جاء بشكل ارتجالي وإنفرادي من قبل رئيس الاتحاد عدنان درجال، وهذا اجراء غير قانوني وخرق فاضح لتجاهله الهيأة العامة".

وأوضح أن "تواجده في مجلس ادارة الاتحاد كعضو جاء في ضوء انتخابه من قبل الهيئة العامة، وان قرار ابعاده يجب ان يكون عبر تصويت من قبل الهيئة العامة أيضا، وليس بقرار انفرادي لرئيس الاتحاد".

ولفت الزاملي، إلى أن "اتخاذ الرئيس لقرار دون الرجوع للهيئة العامة، يعتبر خرقاً وهذا يعني عدم اعتراف رئيس الاتحاد بالهيئة العامة"، مؤكداً أنه "سيسلك الطرق القانونية في استرداد حقه وتواجده القانوني في اتحاد الكرة".

وكان اتحاد الكرة العراقي، قد قرر في وقت سابق، إعفاء غالب الزاملي من عضوية الاتحاد، لعدم استقالته من رئاسة نادي الشرطة.