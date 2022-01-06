الزاملي: الدوري شرطاوي ومحسوم قبل انتهاء المرحلة الأولى

شفق نيوز/ أكد رئيس نادي الشرطة "وكالة" غالب الزاملي ان الدوري حسم للشرطة قبل انتهاء المرحلة الاولى وذلك في ضوء الفارق الفني للفرق الاخرى والنتائج الجيدة التي تحققت في الأدوار الـ 17 السابقة.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الدوري سيكون شرطاوي مية بالمية لاسيما بعد انفراده بالتصدر وتمكنه من تحقيق فوزه الأخير على أقرب المنافسين الزوراء ويبتعد بالصدارة".

واضاف؛ ان "الادارة و بالمشاورة مع مدرب الفريق المصري مؤمن سليمان سيتم ترميم الفريق بشكل أفضل بالمرحلة المقبلة".

وبين ان "لاعبينا الحاليين هم الافضل على المستوى المحلي بما فيهم المحترفين الذين اثبتوا جدارتهم لاسيما المحترف السوري محمود المواس الذي ينفرد بصدارة الهدافين لحد الان برصيد 12 هدفاً".

واشار الى ان "الادارة لم تقصر بشيء تجاه الفريق مما انعكس ذلك ايجاباً على النتائج الجيدة في الجولات السابقة للدوري الممتاز".

ومضى قائلاً: إن "لفوز امس على فريق منافس كبير؛ نكهة مختلفة وتمكن من خلالها فريقنا أن يثبت علو كعبه بين الفرق المشاركة في الدوري الممتاز لاسيما الجماهيرية".

وانفرد الشرطة يوم أمس بالصدارة دون منافس بعد فوزه المهم على الزوراء 2-1 في الجولة 17 من المرحلة الاولى للدوري الممتاز، ليرتفع رصيده للنقطة 47 بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه الزوراء الذي يملك 33 نقطة.