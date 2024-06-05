الزاملي: اتحاد الكرة مديون ودرجال يتفرد بالصرف.. على السوداني التدخل

شفق نيوز/ وجه عضو اتحاد الكرة العراقي غالب الزاملي، يوم الأربعاء، اتهامات الى رئيس الاتحاد عدنان درجال بـ"التفرد بالقرارت" سيما المالية منها، وكشف أن خزينة الاتحاد "خالية تماما"، وأنه "مديون بمبالغ كبيرة"، مشيراً إلى مفاتحة رئيس الوزراء للتدخل بهذا الصدد.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، "لقد أرسلنا كتابا رسميا من الاتحاد إلى رئاسة الوزراء لمعالجة الوضع الحرج الذي يمر به الاتحاد لحل هذه المشكلة".

واضاف، "طلبت شخصيا من مجلس إدارة الاتحاد منذ يوم 25 من شهر كانون الاول عام 2022 مجموع الصرف الذي يدخل ويخرج للاتحاد، لكن لم يستجيبوا لطلبي، ولم يعلمني أحد رغم ان ذلك من حقنا كأعضاء".

وبين "إن مجلس الإدارة قدموا طلبا في الاجتماع إدعوا فيه عدم صرف المكافآت الخاصة برئيس وأعضاء الاتحاد لعدم وجوب ذلك، سيما وأن الأزمة المالية تعصف باتحاد الكرة، وقد وافقت على ذلك وايدني أعضاء من الاتحاد واسعى لاعتماد ذلك رسميا".

واتهم الزاملي، رئيس الاتحاد عدنان درجال بأنه "لا يسمح بصرف المبالغ لأنشطة الاتحاد وغيرها من النفقات الاخرى الا من خلاله"، معتبرا أنه من المفترض أن "يبلغنا نحن كأعضاء اتحاد بكل صغيرة وكبيرة، سيما ونحن شركاء منتخبين في إدارة الاتحاد ويجب ان نعلم كل شيء يحصل في الاتحاد"، مضيفا "نحن لا نعلم سبب تفرده (درجال) بالقرارات المختلفة سيما المالية منها".

وتابع قائلا "حتى موضوع اجتماعه برئيس رابطة الليغا لم نكن نعلم بموعده"، موضحا "كان حضوري انا شخصيا للاجتماع مفاجىء وتواجدي بالاجتماع كان صدفة".

وختاما طالب الزاملي، "رئيس الاتحاد عدنان درجال بعدم التفرد بقراراته، وأن تكون القرارات مشتركة والاستماع لآراء ومقترحات الجميع لتيسير مركب الاتحاد دون خسائر ولا معرقلات".

وكانت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قررت في آب 2023، تخصيص مبلغ "سنوي" قدره 500 مليون دينار للاتحاد العراقي لكرة القدم