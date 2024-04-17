الريال يقصي السيتي بركلات الترجيح ويضرب موعداً مع العملاق البافاري

شفق نيوز/ تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) في اللقاء الذي أقيم الليلة على ملعب الاتحاد معقل السيتيزن.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليصبح مجموع الذهاب والإياب 4-4، ثم يتفوق ريال مدريد عن طريق الركلات الترجيحية، ويخطف بطاقة عبوره للمربع الذهبي من قلب ملعب الاتحاد.

وبذلك يضرب ريال مدريد موعداً مع بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال.