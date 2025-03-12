الريال يقصي اتلتيكو من دوري الأبطال ويضرب موعداً مع أرسنال
2025-03-12T22:44:46+00:00
شفق نيوز/ حسم ريال مدريد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.
ورغم فوز الريال في الذهاب 2-1، نجح أتلتيكو في فرض التعادل 2-2 بمجموع المباراتين، لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، حيث ابتسم الحظ للميرينغي ليحجز مقعده في دور بع النهائي.
وستكون مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:
آرسنال x ريال مدريد
انتر ميلان x بايرن ميونخ
برشلونة x بروسيا دورتموند
استون فيلا x باريس سان جيرمان