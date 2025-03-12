الريال يقصي اتلتيكو من دوري الأبطال ويضرب موعداً مع أرسنال

شفق نيوز/ حسم ريال مدريد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

ورغم فوز الريال في الذهاب 2-1، نجح أتلتيكو في فرض التعادل 2-2 بمجموع المباراتين، لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، حيث ابتسم الحظ للميرينغي ليحجز مقعده في دور بع النهائي.

وستكون مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

آرسنال x ريال مدريد

انتر ميلان x بايرن ميونخ

برشلونة x بروسيا دورتموند

استون فيلا x باريس سان جيرمان