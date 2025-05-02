الريال يخطط لتدعيم دفاعه بنجم شاب

شفق نيوز/ أشارت تقارير صحفية، يوم الجمعة، إلى نية نادري ريال مدريد ضم ألفارو كاريراس لاعب بنفيكا، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وعانى ريال مدريد من الغيابات المتكررة في خط الدفاع هذا الموسم، لذا يسعى لدعم عدة مراكز في الخط الخلفي، من بينها الظهير الأيسر.

ويأتي اهتمام الريال بالتعاقد مع كاريراس، بعد تعثر صفقة ضم ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ، إذ فضّل النجم الكندي تجديد عقده مع الفريق البافاري، مما دفع إدارة "الميرينغي" للبحث عن بدائل.

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يدرس إمكانية التعاقد مع كاريراس، الذي يسعى بنفيكا للحصول على 60 مليون يورو مقابل التخلي عن خدماته.

في حين ترى إدارة النادي الملكي أن المبلغ "مبالغاً فيه"، وتأمل في تخفيضه خلال المفاوضات.

وكاريراس، البالغ من العمر 22 عاماً، انضم إلى بنفيكا قادماً من مانشستر يونايتد مقابل 6 ملايين يورو في صيف 2024، وبعقد يمتد حتى 2029.

وصفقة انتقال اللاعب من يونايتد إلى بنفيكا تتضمن بند إعادة شراء لصالح النادي الإنجليزي بقيمة 18 مليون يورو.

ورغم أن مانشستر يونايتد لا يخطط حالياً لإعادة اللاعب إلى صفوفه، فإنه منفتح على تفعيل بند الشراء ثم بيعه لاحقاً، لتحقيق ربح يتراوح بين 30 و35 مليون يورو.