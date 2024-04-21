الريال يحسم الكلاسيكو بفوز مثير ويضع يداً على لقب الليغا

شفق نيوز/ خطف ريال مدريد نتيجة مباراة الكلاسيكو أمام منافسه التاريخي برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما،على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 32 من الليغا.

سجل أندرياس كريستينسن هدف برشلونة الأول في الدقيقة 5، وسجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الأول والتعادل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وسجل فيرمين لوبيز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 69، وسجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 73، وتقدم بيلينغهام للريال بالهدف الثالث في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة رفع الريال رصيدة للنقطة 81 بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 70.