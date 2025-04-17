الريال يتفاوض مع مدرب من العيار الثقيل خلفاً لأنشيلوتي

شفق نيوز/ ذكرت تقارير صحفية، يوم الخميس، ان المدرب الألماني يورغن كلوب مستعد لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى، أن "كلوب أبلغ ريال مدريد أنه مستعد للتفاوض بشأن تدريب النادي الموسم المقبل، فيما أفادت تقارير أخرى بأن كلوب "غير سعيد" بدوره كمدير رياضي لمؤسسة ريد بول لكرة القدم".

ومن المتوقع ان يمثل تعاقد كلوب مع ريال مدريد "قنبلة" في عالم كرة القدم، وقد يخلق حقبة جديدة من المنافسة الألمانية بينه وبين مدرب برشلونة هانسي فليك.

وكان كلوب قد ترك ليفربول الموسم الماضي، بعد أن حقق جميع الألقاب معهم على مدار 8 أعوام.

وفي وقت سابق عبر الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن غضبه عقب الهزيمة أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ليودع البطولة التي يتقن فريقه كتابة تاريخها ويحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها.

واعترف المدرب الإيطالي بأحقية أرسنال في التأهل بعد الأداء الذي قدمه على مدار مباراتي الذهاب والإياب (فاز ذهابا 3-0 وإيابا 2-1).