الريال وبرشلونة وليفربول والبايرن.. الموعد والقنوات الناقلة لـ16 مباراة نارية

شفق نيوز/ تستقطب الكثير من المباريات الهامة الأنظار اليوم السبت، في الدوريات الإسباني والألماني والإنجليزي والإيطالي، كما تدور مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدوري الإنجليزي، فينزل المتصدر ليفربول ضيفا ثقيلا على إيفرتون فيما يواجه مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد نوتنغهام فورست لحساب الجولة 15 من المسابقة.

وفي الدوري الألماني، يلعب بايرن ميونخ المتصدر ضد هادينهايم بينما يستقبل وصيفه فرانكفورت، على ملعبه أوغسبورغ.

وأدناه مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 7 كانون الأول 2024 بتوقيت بغداد:

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس ـ بولونيا – 8:00 مساءً – أبوظبي الرياضية PREMIUM

روما ـ ليتشي – 10:45 مساءً – أبوظبي الرياضية PREMIUM

دوري أبطال أفريقيا:

أورلاندو بايرتس ـ الأهلي المصري ـ 04.00 ـ beIN Sports HD 6

مانييما يونيون ـ الرجاء البيضاوي ـ 04.00 ـ beIN Sports HD 7

ستاد أبيدجان ـ شباب بلوزداد ـ 07.00 ـ beIN Sports HD 6

الدوري الإسباني:

ريال بتيس ـ برشلونة – 6:15 مساءً – BEIN SPORTS 3

جيرونا ـ ريال مدريد – 11.00 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون – ليفربول 03:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

كرستال بالاس ـ مانشستر سيتي – 06:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد ـ نوتنغهام فورست – 08:30 مساءً – BEIN SPORTS 2

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ ـ هايدنهايم – 05:30 مساءً – BEIN SPORTS 5

آينتراخت فرانكفورت ـ أوغسبورغ – 05:30 مساءً – BEIN SPORTS 4

بروسيا منشنغلادباخ ـ بروسيا دورتموند – 08:30 مساءً – BEIN SPORTS 5