الريال لتقليص الفارق والليفر للابتعاد بالصدارة.. تعرف على أهم مباريات اليوم

شفق نيوز/ تقام يوم الأحد، العديد من المباريات فى مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، تتصدرها مباراة ساوثهامبتون ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن ليجانيس ضد ريال مدريد فى الدوري الإسباني.

الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون X ليفربول – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إبسويتش تاون X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

أوساسونا X فياريال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

إشبيلية X رايو فاليكانو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ليجانيس X ريال مدريد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو X ريال سوسيداد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي

جنوى X كالياري – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

كومو X فيورنتينا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو X مونزا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

نابولي X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X بولونيا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني

هولشتاين كيل X ماينز 05 – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بوروسيا مونشنجلادباخ X سانت باولي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 4

الدوري الفرنسي

ليل X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

نانت X لوهافر – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

أوكسير X أنجيه – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

نيس X ستراسبورج – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4