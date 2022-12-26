الرياضي اللبناني يحل ضيفاً على النفط في بغداد ببطولة دولية

شفق نيوز/ يلتقي فريق النفط الرياضي العراقي لكرة السلة، على قاعة الشعب للالعاب الرياضية في بغداد، ضيفه الرياضي اللبناني ضمن بطولة WASL الدولية بعد يوم غد الأربعاء

. وأوقعت القرعة فريق النفط العراقي الى جانب فريق الكرامة السوري والرياض اللبناني ونادي غورغان الإيراني.

من جانبه أكد خالد نجم عضو اتحاد السلة لوكالة شفق نيوز، أن "ابواب قاعة الشعب للالعاب الرياضية ستكون مشرعة لاستقبال الجماهير الداعمة لفريق نادي النفط الرياضي العراقي"، داعياً الجماهير العراقية لمؤازرة ممثل العراق فريق النفط في هذه البطولة المهمة".

يذكر أن نادي النفط قد تغلب على فريق الكرامة السوري في أولى مبارياته التي جرت في سوريا الإسبوع الماضي.