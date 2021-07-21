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الرياضيون العراقيون يبدأون التوافد إلى أولمبياد طوكيو

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-21T09:22:36+0000
الرياضيون العراقيون يبدأون التوافد إلى أولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ أعلن رئيس البعثة العراقية لأولمبياد طوكيو هيثم عبدالحميد، يوم الاربعاء، إنهاء اجراءات تسجيل أعضاء الوفد العراقي لأولمبياد طوكيو بالعاصمة اليابانية.

وأكد عبد الحميد في حديث لوكالة شفق نيوز، "إنجاز إجراءات الحجوزات وتثبيت مواعيد الوحدات التدريبية بالاضافة لمواعيد دخول رياضيينا منافسات التصفيات الأولية".

واضاف، أن "الجذاف محمد رياض كان أول الواصلين يرافقه مدربه الفرنسي فينسنت داساري حيث ان منافسات التجذيف ستنطلق في يوم الجمعة المقبل الثالث والعشرين من شهر تموز الجاري وهو يوم إفتتاح الأولمبياد".

الى ذلك وصل الى العاصمة طوكيو امس الثلاثاء الموافق فريق الرماية حيث تبدأ منافسات الرماية يوم السبت المقبل الموافق للرابع والعشرين من الشهر الجاري بينما تبدأ منافسات المسدس الهوائي 10 متر للنساء يوم الاحد المقبل.

اما فعاليات ألعاب القوى فستبدأ بعد الأول من آب المقبل حيث من المؤمل ان يصل وفد ألعاب القوى العراقي يوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر تموز الجاري.

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