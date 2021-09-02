الرياضة النيابية: المستلزمات المتوفرة لمدرب ولاعبي المنتخب ستؤهلهم لكأس العالم

أكدت اللجنة الشباب والرياضة النيابية، الخميس، إن المستلزمات المتوفرة للمدرب ولاعبي المنتخب ستؤهله لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي لـوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة والاتحاد والتطبيعية وفروا كافة الأجواء المناسبة للمدرب الهولندي ديك أدفوكات وللاعبي المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي في إسبانيا وتركيا".

وأضاف إن "المدرب الهولندي على قدر كبير من المسؤولة وهو أكد ذلك من خلال تولي التدريب ووجوده مع المنتخب الوطني العراقي موطأ قدم في كأس العالم".

ولفت عليوي، إلى أن "المستلزمات والدعم المتوفر للمدرب واللاعبين ستساعده بالتأهل إلى كأس العالم في قطر".