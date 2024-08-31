الرياضة العراقية: ملعب البصرة جاهز لتنظيم التصفيات الآسيوية لكأس العالم

شفق نيوز/ أكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم السبت، أن ملعب المدينة الرياضية في البصرة أقصى جنوبي البلاد، بات جاهزًا لاستضافة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، مع تبقي لمسات تحضيرية بسيطة فقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسام حسن، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المعنية عقدت اجتماعين مهمين، الأول مع الشركة المنفذة والثاني مع ممثلي قيادة شرطة البصرة، لوضع اللمسات النهائية على التحضيرات لمباراة العراق وعُمان، المقرر إقامتها مساء يوم الخميس المقبل.

وأشار حسن إلى أن جميع المرافق في الملعب، بما في ذلك أرضية الملعب، الإنارة، الكهرباء، المدرجات، المداخل وأماكن الضيوف، أصبحت جاهزة.

وأضاف أن الملاحظات البسيطة المتبقية ستنجز في فترة قصيرة جدًا، ليكون ملعب البصرة الدولي جاهزًا قبل اللقاء المرتقب.

وأوضح أن العراق سيحقق النجاح في تنظيم التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم الخاصة بمجموعتنا، بفضل التهيئة المتكاملة لكافة الجوانب التنظيمية.

وفيما يخص تذاكر المباراة، أكد حسن أنه سيتم توزيع التذاكر عبر بوابات الملعب الـ 16 بمستوى تنظيمي عالٍ، مع الحرص على الحفاظ على النظام وانسيابية دخول وخروج الجمهور الكبير. كما أوضح أن الوزارة نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين الحماية الكافية للمباراة وتحديد الأماكن المخصصة لمرور العجلات، وذلك لضمان نجاح التنظيم كمنظومة متكاملة.