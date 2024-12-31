الرياضة العراقية في 2024.. إخفاق في المستطيل الأخضر وإنجازات في ألعاب القوى

شفق نيوز/ شهد عام 2024 تحولات في مسيرة الرياضة العراقية، حيث برزت العديد من التحديات والإخفاقات بخاصة في مسابقات كرة القدم، لكنها تميزت العديد من الألعاب الأخرى، على الصعيدين القاري والدولي.

كرة القدم

خرج المنتخب العراقي من دور المجموعات في بطولة خليجي 26، حيث بدأ البطولة بفوز على اليمن 1-0 في الجولة الأولى، لكن سرعان ما تلقى خسارة أمام البحرين 0-2 في الجولة الثانية، ثم جاءت الخسارة الثانية أمام السعودية 1-3 في الجولة الثالثة، مما أخرج العراق من المنافسة مبكرًا.

وعلى صعيد آخر، ودع المنتخب الأولمبي العراقي مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 بعد تلقيه هزائم متتالية في مباريات المجموعة الثانية، وهو ما أدى إلى خروجه من الدور الأول.

وفي بطولة العالم للشباب في الأرجنتين، خرج منتخب الشباب العراقي من المسابقة بعد أن حصد نقطة واحدة فقط في المجموعة الخامسة، ليحتل المركز الرابع ويودع البطولة من الدور الأول.

كما أخفق منتخب الناشئين في بلوغ نهائيات كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025، بعد خسارته في المباراة الحاسمة ضد أوزبكستان 0-1، ما حرم العراق من التأهل بسبب تفوق إيران في الحسابات.

على الصعيد الفردي، أيمن حسين قدّم أداءً مميزًا، حيث تصدر قائمة هدافي العالم للاعبين الدوليين لعام 2024 برصيد 13 هدفًا دوليًا مع المنتخب العراقي، متفوقًا على أكرم عفيف من قطر، الذي حل في المركز الثاني.

كما حصل أيمن حسين على جائزة أفضل لاعب في مباراة العراق واليابان في كأس آسيا بعد أن سجل هدفين حاسمين في فوز العراق 2-1.

كما شهد علي جاسم انتقاله إلى نادي كومو الإيطالي بعقد يمتد لثلاث سنوات، حيث أبدع في أدائه مع المنتخب الوطني في دوري أبطال آسيا، مما أثار إعجاب المدرب سيسك فابريغاس.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج علي جاسم في قائمة فيفا لنجوم آسيا الشبان الذين يُتوقع لهم التألق في 2025.

رفع الأثقال

سجل علي عمار يسر إنجازًا كبيرًا في أولمبياد باريس 2024، حيث حصل على المركز السادس في وزن +102 كغم بعد رفعه 437 كغم، مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا للشباب.

وفي بطولة آسيا لرفع الأثقال، أحرز علي حازم داود ميداليتين ذهبيتين في فعالية النتر والمجموع، بالإضافة إلى ميدالية نحاسية في الخطف ضمن فئة الشباب وزن 102 كغم.

كذلك، حصل علي عمار يسر على تسعة أوسمة ذهبية في بطولتي العرب وكأس قطر الدولية لفئتي الناشئين والمتقدمين.

المصارعة

أحرز سجاد مكسر ميدالية نحاسية في بطولة آسيا للمصارعة (وزن 55 كغم)، بينما أحرز المنتخب العراقي للمصارعة الحرة المركز الأول في البطولة العربية التي أقيمت في تونس.

وفي الملاكمة، فاز يوسف سعد بالميدالية النحاسية في بطولة آسيا للناشئين في أبوظبي ضمن منافسات وزن 63 كغم بعد أن خسر في نصف النهائي أمام منافسه الإيراني.

ألعاب القوى

حصل منتخب العراق على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى التي جرت في البصرة، حيث جمع 39 وسامًا، منها 9 ميداليات ذهبية و13 فضية و17 برونزية.

في المواي تاي، حقق منتخب شباب العراق المركز العاشر عالميًا في بطولة العالم التي أقيمت في بانكوك، بحصيلة 14 ميدالية (4 ذهبيات، 2 فضية، 8 نحاسيات).