الرميحي يصل البصرة لمتابعة تحضيرات خليجي 25

شفق نيوز/ وصل الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي والوفد الخليجي، يوم الثلاثاء، الى مدينة البصرة لمتابعة تحضيرات خليجي 25.

وقال الاتحاد في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال استقبل، مساء اليوم، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي، والوفد الخليجي في مدينة البصرة، الذي حضر لمتابعة التحضيرات الخاصة استعدادا لاستضافة خليجي 25 مطلع العام المقبل.

وتنطلق منافسات خليجي 25 في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل بمشاركة ثمان دول هي العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان واليمن .