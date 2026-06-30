الرمادي يعزز صفوفه بـ12 لاعبًا جديدًا وشكاوى بشأن المستحقات المالية

شفق نيوز- الأنبار

أعلن نادي الرمادي، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع 12 لاعبًا جديدًا، في إطار استعداداته لخوض منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل، بالتزامن مع تقديم عدد من لاعبي الفريق شكاوى للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وضمت قائمة التعاقدات الجديدة كلًا من: أحمد حميد، وقدوس علي، ومحمد سعيد، وإدريس هونر، وياسر ناجي، وخالد حامد، وريباز عبدالله، ومحمد هيثم، ومجتبى كريم هاشم، والسنغالي بادارا، والغاني محمد فاروق، والليبيري ويليام جيبور.

في المقابل، تقدم عدد من لاعبي النادي بشكاوى للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي تبلغ ثلاثة أشهر، بالتزامن مع تحركات إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.