الرقم 100.. فليك يحدد هدف برشلونة الأخير هذا الموسم

وضع المدرب الألماني هانزي فليك، هدفاً أخيراً لفريق برشلونة خلال الموسم الحالي، بعد حسم لقب الدوري الإسباني إثر الفوز على غريمه وملاحقه ريال مدريد بنتيجة 2-0، في قمة الجولة الـ35.

ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد، قبل 3 جولات من نهاية الدوري الإسباني.

وقال فليك عقب التتويج باللقب: "نريد الوصول إلى 100 نقطة، هذا هو هدفنا القادم".

ويملك برشلونة فرصة إنهاء الدوري الإسباني برصيد 100 نقطة، حال فوزه في مبارياته الثلاث المتبقية أمام ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا خارج ملعبه، وريال بيتيس على ملعبه.

وسيكون الوصول إلى حاجز الـ100 نقطة الإنجاز الثاني في تاريخ برشلونة، بعد تحقيقه للمرة الأولى خلال موسم 2012-2013.