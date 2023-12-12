"الرقصة الأخيرة" تجمع ميسي ورونالدو في كأس موسم الرياض

شفق نيوز/ أعلن "موسم الرياض" اليوم الثلاثاء، مباريات كأس الموسم 2023 والتي ستشهد مشاركة إنتر ميامي بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي في بطولة تقام بنظام الدوري إلى جانب الهلال والنصر، تبدأ مبارياتها يوم 29 كانون الثاني/يناير بلقاء الفريق الأميركي مع الأول يوم 29 كانون الثاني/يناير المقبل.

ويحتضن ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض مباريات البطولة التي ستنطلق بلقاء إنتر ميامي بطل كأس الدوري الأميركي مع الهلال متصدر دوري روشن السعودي الحالي يوم 29 يناير، وفي الأول من فبراير تقام مباراة إنتر ميامي مع النصر في لقاء أطلق عليه "the last dance" إذ ستكون مواجهة جديدة بين ميسي وكريستيانو رونالدو قائد النصر بعد مواجهتهما الماضية في كأس موسم الرياض بمباراة باريس سان جيرمان وفريق الموسم، بعد سنوات طويلة من تنافسهما في الملاعب الأوروبية وتحديداً في مباريات ريال مدريد وبرشلونة.

وتختتم البطولة في الثامن من فبراير 2024 لقاء ديربي الرياض بين الهلال والنصر، إذ سيتوج الفريق الذي يحصل على أعلى عدد من النقاط بالكأس.

وتترقب الجماهير الرياضية مباريات البطولة التي ستضم نخبة من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، فإنتر ميامي سيكون مدعماً بسيرجيو بوسكيتس أسطورة برشلونة الإسباني وزميله جوردي ألبا، بينما تضم صفوف الهلال الحارس المغربي ياسين بونو الفائز بجائزة أفضل حارس في إفريقيا، بالإضافة إلى السنغالي كاليدو كوليبالي والصربيين سبرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مؤخراً، أما غريمه التقليدي النصر فيضم الإسباني إيمريك لابورت بطل دوري أبطال أوروبا بنسخته الماضية مع مانشستر سيتي وساديو ماني نجم ليفربول وبايرن السابق، بالإضافة إلى مارسيلو بروزوفيتش قائد إنتر ميلان الإيطالي السابق.