الرشدان يودع الزوراء وإصابة جلال حسن تربك حسابات الأولمبي العراقي

شفق نيوز- بغداد

كشفت إدارة نادي الزوراء الرياضي، مساء اليوم الاثنين، عن إصابة حارس مرمى فريقها الكروي جلال حسن بتمزق عضلي خلال مباراة اليوم أمام فريق الغراف، مبينة أن بديله سيكون حارس مرمى المنتخب الأولمبي حسين حسن، فيما أشارت إلى أن مغادرة اللاعب الأردني مزار الرشدان صفوف الفريق.

وقال مصدر في النادي لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الزوراء تتجه إلى سحب الحارس حسين حسن من صفوف المنتخب الأولمبي لتعويض الغياب الذي سيحصل بالفريق".

وكان مدرب الأولمبي العراقي عماد محمد، قد أكد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، أن إدارة الزوراء وافقت على تفريغ أربعة لاعبين للمنتخب الأولمبي، وهم الحارس حسين حسن، واللاعبين علي صادق، وياسر وسام، وكاظم رعد.

ويلاقي المنتخب العراقي الأولمبي منتخب الصين يوم الخميس المقبل في افتتاح مبارياته ببطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها السعودية، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً أستراليا وتايلاند.

وعلى صعيد متصل، ودّع المحترف الأردني نزار الرشدان نادي الزوراء بعد أن أمضى مع فريقه الكروي عشر جولات.

وقال الرشدان عبر حسابه على "إنستغرام"، وتابعته وكالة شفق نيوز: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى إدارة نادي الزوراء العراقي، وجماهيره الوفية، وأخواني اللاعبين، والجهاز الفني، على الفترة التي قضيتها مؤخراً مع هذا الصرح الرياضي الكبير، كانت تجربة مميزة ومليئة بالاحترام والتعاون، عكست المكانة العريقة لنادي الزوراء وقيمه الاحترافية".

وأضاف: "أعتز بما جمعني بكم، متمنياً للنوارس دوام التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة".