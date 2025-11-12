الرباع سلوان جاسم عبود يخرج خالي الوفاض في دورة التضامن الإسلامي

شفق نيوز – الرياض

خرج الرباع العراقي سلوان جاسم عبود خال الوفاض في فعالية رفع الأثقال ضمن منافسات دورة التضامن الإسلامي المقامة في السعودية، بعد إخفاقه في مجاراة منافسيه الذين تمكنوا من التفوق عليه.

كما ودّع اللاعبان العراقيان الآخران، الرباع ليث الجيلاوي والكاراتيه يوسف سلام، المنافسات مساء أمس الثلاثاء دون تحقيق أي نتائج إيجابية، حيث أخفق الجيلاوي في فعاليتي الخطف والنتر لرفع الأثقال، فيما خسر يوسف سلام في منافسات الكاراتيه أمام نظيره الجزائري في الدور نصف النهائي.

ويظل العراق حتى الآن قد حصد ميدالية برونزية واحدة فقط، حصل عليها الملاكم علي قاسم في وزن 65 كغم.

على الجانب الإيجابي، تأهل لاعب منتخب العراق في المواي تاي إياد البدر إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على منافسه الليبي في دور ربع النهائي، ما ضمن له أحد الأوسمة الملونة.

وقدّم البدر أداءً قوياً ومميزاً أكسبه الفوز بجدارة، مؤكدًا تفوقه في منافسات المواي تاي ومواصلة العراق حضوره على منصة التتويج في الدورة.