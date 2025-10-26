الرباع العراقي علي غانم يتأهل إلى الدور الثاني في بطولة رفع الأثقال بالمنامة

شفق نيوز- بغداد

تألق الرباع الشاب العراقي علي غانم المسعودي، في بطولة رفع الأثقال الجارية في العاصمة البحرينية المنامة، بعد ان تأهل إلى الدور الثاني في منافسات وزن 56 كغم.

وجاء تأهل المسعودي، بعد أن حل في المركز الأول ضمن المجموعة (B) في مسابقة الخطف، بعدما تمكن من رفع 102 كغم متفوقاً على تسعة رباعين شاركوا في نفس المجموعة، ليؤكد جاهزيته العالية واصراره على مواصلة التألق في التدوار المقبلة.

ويعقد الاتحاد العراقي لرفع الأثقال آمالاً كبيرة على الرباع الشاب علي غانم، الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في اللعبة، إذ يسعى لتحقيق إحدى الميداليات الملونة ورفع اسم العراق عالياً في هذه البطولة القارية المهمة.