الرباع العراقي علي عمار ينهي معسكر أربيل ويغادر إلى باريس الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ أنهى الرباع العراقي علي عمار، يوم الأحد، معسكره التدريبي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان استعداداً لأولمبياد باريس الذي سيغادر يوم الثلاثاء المقبل للمشاركة فيه.

وقال مدرب المنتخب العراقي لرفع الأثقال، عمار يسر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرباع علي عمار اختتم معسكره الذي أقيم في أربيل، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس يوم السادس والعشرين من شهر تموز/ يولي الجاري".

وأضاف أن "موعد السفر إلى العاصمة الفرنسية هو يوم الثلاثاء المقبل، وسيواصل الرباع تدريباته في باريس خلال الفترة التي تسبق مشاركته في منافسات مسابقة رفع الأثقال في الأولمبياد من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة".