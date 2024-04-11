الرباع العراقي علي عمار يتأهل لأولمبياد باريس رسمياً

شفق نيوز/ تأهل الرباع العراقي علي عمار يسر، يوم الخميس، للمشاركة في أولمبياد باريس، بمجموع 427 كيلوغراماً.

وانطلقت بطولة العالم في الأول من شهر نيسان/ أبريل الجاري في جزيرة بوكيت التايلندية، واختتمت اليوم.

وقال مدرب المنتخب العراقي عمار يسر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً كبيراً من الرباعين شاركوا بأوزان مختلفة 61، و73، و89، و102، +109كغم، في النسخة الحالية من البطولة التي تعد الأخيرة المؤهلة لأولمبياد باريس، وهم من أفضل الرباعين في العالم".

وأوضح أن "الرباع علي عمار خاض سباقه الأخير اليوم في البطولة التي شهدت منافسات قوية جداً نظراً لتقارب مستويات الرباعين المشاركين".