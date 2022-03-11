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الرباط الصليبي يبعد فهد طالب عن المنتخب

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-11T16:14:20+0000
الرباط الصليبي يبعد فهد طالب عن المنتخب

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي القوة الجوية يوم الجمعة، إصابة حارس مرمى المنتخب الوطني بسبب الاصابة.

وقال علاء محمد المنسق الإعلامي للقوة الجوية لوكالة شفق نيوز ان فهد طالب لا يتمكن من الالتحاق بالمنتخب الوطني بسبب إصابته خلال مباريات الدوري العراقي.

واضاف ان اصابة لحقت بفهد طالب في لقاء القوة الجوية ونفط ميسان وتعالج منها واستمر اللعب، لكن بعدها شعر بالالم لتفاقم عليه الاصابة اجرى الفحوصات الدقيقة ليتبين أن لديه قطع بالرباط الصليبي.

واشار الى ان الاصابة تحتاج مدة ليست بالقصيرة للشفاء وسيفقد المنتخب والنادي خدماته أمام الإمارات وسوريا والدوري الممتاز.

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