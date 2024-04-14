الذئاب يعمقون جراحات غاز الشمال ويفوزون عليهم بهدفين دون رد

شفق نيوز/ حقق فريق الرمادي، يوم الأحد، فوزاً مهما على مضيفه فريق غاز الشمال الكركوكي بهدفين دون رد ضمن الدوري العراقي الممتاز في المباراة التي جرت على ملعب غاز الشمال.

وشهد الشوط الأول من المباراة بين فريق غاز الشمال وضيفه الرمادي مستوى متقارباً حيث لم يفلح خط هجوم غاز الشمال من تحقيق هدف السبق على الرغم من امتلاكه عاملي الجمهور والأرض.

وسعى خط هجوم فريق غاز الشمال من الاقتراب من مرمى فريق الرمادي الا ان خطوط دفعات الرمادي كانت متماسكة منعت خط هجوم غاز الشمال من تسجيل أي هدف مع سعي خط هجوم الرمادي من تسجيل هدف غاز الشمال عبر كرات متعددة ولكنها كانت في الغالب تفتقر لمن يتوج فريقه بهدف السبق.

ولم يفلح الفريقين من تسجيل أي هدف في مرمى الآخر ليسدل الستار بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع صافرة حكم الوسط الذي بدأ مجريات الشوط الثاني وفي الربع الأول من عمر الشوط الثاني فرض خط هجوم الرمادي السيطرة على مجريات الشوط وتمكن من تسجيل هدفين دون رد على فريق غاز الشمال لتنتهي المباراة بهدفي الرمادي الذي يلقبه مشجعوه بفريق الذئاب.