الذهب يطرز صدور منتخب العراق للكيك بوكسنغ في بطولة آسيا

شفق نيوز / اختتمت في العاصمة التايلندية بانكوك، يوم الاثنين، بطولة آسيا بالكيك بوكسيغ، باحراز المنتخب العراقي 33 ميدالية ملونة بواقع 7 ذهبية و11 فضية و15 وساما برونزياً محتلاً المركز الرابع فرقيا بمشاركة نحو 350 لاعباً يمثلون 30 دولة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسيغ قاسم الواسطي لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة آسيا من أفضل البطولات من حيث القوة والمنافسة والتميز بمستواها الفني العالي.

وأضاف الواسطي، إلى أن "لاعبي المنتخب قدموا أداءً رائعاً ومتميزاً وقارعوا أبطال آسيا ورفعوا علم العراق خفاقاً بعد حصولهم 33 ميدالية ملونة في المحفل القاري"، مشيرا إلى أن "هذا الانجاز سيضاف إلى خزائن الرياضة العراقية بشكل عام والكيك بوكسينغ بشكل خاص".