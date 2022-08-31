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"الديون أسقطته".. الديوانية بلا فريق كروي والدولي يمنعه من إبرام تعاقدات لثلاث فترات انتقال

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-31T10:26:22+0000
"الديون أسقطته".. الديوانية بلا فريق كروي والدولي يمنعه من إبرام تعاقدات لثلاث فترات انتقال

شفق نيوز / أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، فرض "حظر" على نادي الديوانية الرياضي من التعاقد مع لاعبين محترفين مالم يسدد ديون لاعبيه السابقة والتي تصل الى 800 مليون دينار عراقي.

وبحسب لائحة نشرها الاتحاد العراقي لكرة القدم وتابعتها وكالة شفق نيوز فإن الاتحاد الدولي قرر منع نادي الديوانية بالتعاقد مع لاعبين محترفين جدد ما لم يسدد ديون لاعبيه المحترفين المشتكين على النادي سابقاً.

وتظهر اللائحة أن النادي ممنوع دولياً من تسجيل أي لاعب خلال ثلاث فترات إنتقال، وهو ما يستوجب دفع النادي للمستحقات المالية التي بذمته والتي تصل الى 800 مليون في الموسم الماضي.

وبحسب النظام المعمول به دولياً، فإن الديوانية حالياً فقط بأربعة لاعبين ضمن النظام المركزي للعقود والكشوفات، ولا يمكن إضافة عقد اي لاعب أو مدرب و بالتالي لا يوجد فريق للإشتراك به في الدوري و لن يتم فتح باب تسجيل اللاعبين الا بعد دفع الديون كاملة دون تسقيط.

كما ان أي لاعب تعاقدت معه الادارة المؤقتة بعد اعفاء الرئيس السابق حسين العنكوشي غير قانونية أيضا لعدم تسديد العقود السابقة.

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